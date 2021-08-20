 

Зеленский отменил свободную экономическую зону с Крымом

20.08.2021, 6:40, Разное
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После того, как Крым стал частью России, на Украине приняли закон о льготном налоговом режиме на полуострове. Предполагалось, что украинские органы не будут взимать общегосударственные налоги и сборы с живущих там украинцев. СЭЗ должна была существовать на протяжении 10 лет.

Однако в июне 2021 года Верховная Рада приняла закон об отмене свободной экономической зоны “Крым”, действующий с 2014 года. В пятницу, 19 августа, этот документ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Текст закона появился на официальном портале Рады.

В пояснительной записке отмечается, что, согласно украинскому законодательству, проживающие в Крыму граждане считаются нерезидентами. По словам депутата Верховной Рады Рустема Умерова, из-за этого в большинстве случаев гражданину, как иностранцу, приходилось платить повышенный налог при продаже недвижимости или наследовании имущества.

Напомним, с 2015 года в Крыму и Севастополе действует СЭЗ, которая определена указом президента России Владимира Путина.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что вопрос освобождения украинских заключенных в России заторможен. Для решения этой проблемы, по мнению президента Украины, необходимо беседовать с Владимиром Путиным.



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