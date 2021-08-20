В Москве показали квартиры, которые смогут выиграть участники электронного голосования

Среди голосующих на сентябрьских выборах разыграют 100 машин и 20 квартир. Число тех, кто решил сделать выбор онлайн, приближается к миллиону.

В эфире телеканала «Москва 24» показали одну из квартир, которая будет разыграна среди участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в рамках программы «Миллион призов – #ВыбираемВместе».

В Агентстве городских новостей сообщается, что разыгрываемые квартиры находятся в разных районах Москвы, все они расположены в новых жилых комплексах, и в них предусмотрена чистовая отделка. Всего среди участников электронного голосования разыграют 100 машин и 20 квартир.

Чтобы стать участником акции, необходимо записаться на онлайн-голосование до 23.59 мск 13 сентября, принять участие в электронном голосовании с 17 по 19 сентября и дождаться розыгрыша (ежедневно с 18 по 20 сентября). Следить за розыгрышем можно будет на телеканале «Москва 24», результаты также будут опубликованы на сайте ag-vmeste.ru.

Всего в рамках акции будет разыграно свыше 250 тыс. призов, среди которых 10 тыс., 25 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. баллов (один балл равен одному рублю). Эти баллы можно обменять на товары, представленные партнерами программы.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.