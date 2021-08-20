 

Разработчик «Спутника V» оценил переносимость вакцинации беременными

20.08.2021, 6:37, Новости дня
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Привившиеся против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» беременные женщины переносят препарат очень хорошо, никаких нареканий нет, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Очень хорошо, никаких нет нареканий. В рамках фармаконадзора тоже никаких замечаний нет», – приводит слова Гинцбурга ТАСС.

Напомним, 11 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что вакцинация беременных никаким образом не сказывается на потомстве, более того, антитела матери, которые образуются в результате вакцинации, передаются новорожденному ребенку.

В конце июля американские гинекологи рекомендовали всем беременным привиться от COVID-19 в связи с особой опасностью коронавируса для этой группы населения.

Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что беременных женщин, которые находятся в группе риска тяжелого течения коронавируса, целесообразно прививать с 22 недели. В июле Минздрав обновил временные методические рекомендации по вакцинации взрослого населения от коронавируса, разрешив, в частности, делать прививки беременным женщинам.



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