Разработчик «Спутника V» оценил переносимость вакцинации беременными

Привившиеся против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» беременные женщины переносят препарат очень хорошо, никаких нареканий нет, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Очень хорошо, никаких нет нареканий. В рамках фармаконадзора тоже никаких замечаний нет», – приводит слова Гинцбурга ТАСС.

Напомним, 11 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что вакцинация беременных никаким образом не сказывается на потомстве, более того, антитела матери, которые образуются в результате вакцинации, передаются новорожденному ребенку.

В конце июля американские гинекологи рекомендовали всем беременным привиться от COVID-19 в связи с особой опасностью коронавируса для этой группы населения.

Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что беременных женщин, которые находятся в группе риска тяжелого течения коронавируса, целесообразно прививать с 22 недели. В июле Минздрав обновил временные методические рекомендации по вакцинации взрослого населения от коронавируса, разрешив, в частности, делать прививки беременным женщинам.