 

В Нальчике возбудили уголовное дело после падения бабушки с внуком с канатной дороги

20.08.2021, 6:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Нальчике бабушка с внуком получили различные травмы, упав с канатной дороги, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ по Кабардино-Балкарии.

По предварительным данным, 5 августа женщина 1955 года рождения и ее внук 2010 года рождения приобрели два билета для экскурсии на пассажирской подвесной канатно-кресельной дороге на горе Малая Кизиловка в Нальчике. Машинист-оператор не разрешил ребенку сесть одному в кресло и потребовал от женщины усадить внука на колени, сообщается на сайте ведомства.

«Женщина усадила ребенка себе на колени, но не смогла пристегнуться страховочной цепью из-за того, что ее длина не была рассчитана на двух человек. Действий со стороны сотрудника канатно-кресельной дороги, направленных на пресечение опасного для жизни и здоровья пассажиров использования оборудования, не последовало. Во время движения канатной дороги несовершеннолетний и его бабушка сорвались и упали на склон, прилегающий к канатной станции», – уточнили в пресс-службе.

По мнению следователей, из-за того, что перевозка пассажиров была осуществлена в нарушение правил безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров, гражданам был причинен вред здоровью различной степени тяжести.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя» УК России, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.07 / Мамедов: Установлено 60 тыс. пострадавших от преступлений РФ в Крыму и на Донбассе

08.08 / Итальянцы определили экономическую эффективность точного земледелия

17.07 / Американский флаг сожгли на акции протеста в Греции

13.02 / Прокуратура начала проверку после сообщения о травмировании собаки на рейсе «Аэрофлота»

30.04 / Члены набсовета НАК “Нафтогаз України” добровольно подают в отставку

16.03 / Рособрнадзор раскритиковал отказ от аттестации для 11-классников в 2020 году

10.11 / Даже если Трамп выиграет все иски против Байдена, ему не хватит голосов для победы

09.08 / Собянин объяснил необходимость реновации в Москве

05.03 / Украинская прокуратура сообщила о подозрении участнику “самообороны Крыма”

25.06 / Канделаки рассказала о драке с Саакашвили из-за попытки ее «подхаррасить»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика