В Нальчике возбудили уголовное дело после падения бабушки с внуком с канатной дороги

В Нальчике бабушка с внуком получили различные травмы, упав с канатной дороги, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ по Кабардино-Балкарии.

По предварительным данным, 5 августа женщина 1955 года рождения и ее внук 2010 года рождения приобрели два билета для экскурсии на пассажирской подвесной канатно-кресельной дороге на горе Малая Кизиловка в Нальчике. Машинист-оператор не разрешил ребенку сесть одному в кресло и потребовал от женщины усадить внука на колени, сообщается на сайте ведомства.

«Женщина усадила ребенка себе на колени, но не смогла пристегнуться страховочной цепью из-за того, что ее длина не была рассчитана на двух человек. Действий со стороны сотрудника канатно-кресельной дороги, направленных на пресечение опасного для жизни и здоровья пассажиров использования оборудования, не последовало. Во время движения канатной дороги несовершеннолетний и его бабушка сорвались и упали на склон, прилегающий к канатной станции», – уточнили в пресс-службе.

По мнению следователей, из-за того, что перевозка пассажиров была осуществлена в нарушение правил безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров, гражданам был причинен вред здоровью различной степени тяжести.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя» УК России, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.