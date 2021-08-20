 

США допустили возможность провала переговоров с Ираном по атому

20.08.2021, 6:18, Новости дня
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Госдепартамент Соединенных Штатов готовит ряд запасных вариантов на случай невозможности восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщил спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли в интервью американскому изданию Politico.

Как отмечает издание, Мэлли заявил, что его команда «готовит некоторые запасные варианты» на случай, если Соединенные Штаты и Иран не смогут договориться об условиях восстановления СВПД в ближайшие месяцы. Один из них заключается в том, что Вашингтон и Тегеран согласятся на абсолютно другую сделку с параметрами, отличными от нынешнего соглашения, пишет издание. Второй вариант – это набор карательных мер реагирования в координации с европейскими союзниками. При этом спецпосланник не сказал изданию, что это могут быть за меры, передает ТАСС.

По словам американского дипломата, возвращение США в СВПД – «это просто один большой знак вопроса», потому что этот процесс Вашингтон «не может полностью контролировать» в связи с отсутствием взаимодействия со стороны Тегерана. Мэлли отказался указать процентную вероятность возвращения США к обязательствам по СВПД. «Я бы не очень помог вам, если бы назвал проценты, – настаивал он. – Мы готовы возобновить переговоры, чего мы бы не сделали, если бы не считали [сделку] возможной».

«Если Иран будет достигать успехов в ядерной программе и продолжит предпринимать провокационные шаги в ядерной сфере, не говоря уже об их региональных провокациях, то это тянет [прогресс по переговорам] в другую сторону [от достижения соглашения]», – заметил спецпосланник США. Он призвал быть готовыми к тому, что «намерения Ирана заключаются в том, чтобы [никогда] не возвращаться» к указанной сделке.

В среду президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси обсудили перспективы возобновления выполнения СВПД по иранской ядерной программе. Днем ранее МАГАТЭ сообщило, что Иран произвел обогащенный до 20% металлический уран.

Напомним, после выхода США из ядерной сделки Тегеран отказался от обязательств по СВПД и приступил к обогащению урана до оружейного уровня. При этом бывший президент Ирана Хасан Роухани заявлял о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. 1 мая в ходе переговоров в Вене участники встречи договорились смягчить санкции против Ирана. Позже Тегеран анонсировал снятие более 1 тыс. американских санкций времен администрации Дональда Трампа.

В середине июля США заявили о готовности возобновить переговоры с Ираном в Вене, однако Тегеран предложил отложить переговоры до вступления в должность нового президента республики. 5 августа Ибрахим Раиси вступил в должность президента Ирана.



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