Состоялся первый рейс единой дальневосточной авиакомпании «Аврора»

Первый рейс единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» совершил перелет из Петропавловска-Камчатского в Магадан, следует из данных онлайн табло аэропортов столицы Камчатки и Колымы.

Вылет из Петропавловска-Камчатского состоялся в 10.51 (01.51 мск), передает ТАСС.

По данным онлайн табло на сайте Магаданского аэропорта, первый самолет из Петропавловска-Камчатского приземлился в Магадане в 12.17 (04.17 мск), а в 13.00 (05.00) вылетел обратно.

В правительстве Камчатского края сообщали, что перелеты будут выполняться на Як-40 два раза в неделю по вторникам и пятницам. Вылеты из аэропорта Елизово запланированы на 09.40. Обратный рейс из Магадана – в этот же день в 12.05. Цена билета – от 4,3 тыс. рублей в одну сторону. До создания единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» стоимость такого маршрута доходила до 20 тыс. рублей в одну сторону, а время в пути было на несколько часов больше

Напомним, в январе 2020 года президент Владимир Путин поручил создать авиакомпанию, специализирующуюся на перевозках пассажиров и грузов на территории Дальнего Востока и в труднодоступных районах. 31 декабря 2020 года завершилось электронное голосование, в ходе которого россияне выбрали название для Единой дальневосточной авиакомпании.

В мае 2020 года вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что новая авиакомпания для Дальнего Востока должна до 2024 года приобрести до 60 SSJ-100 и 16 самолетов МС-21. Позже министр транспорта Виталий Савельев на совещании президента с членами правительства уточнил, что Дальневосточная региональная авиакомпания «Аврора» до 2024 года получит по меньше мере 45 воздушных судов российского производства.