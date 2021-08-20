 

Состоялся первый рейс единой дальневосточной авиакомпании «Аврора»

20.08.2021, 6:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первый рейс единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» совершил перелет из Петропавловска-Камчатского в Магадан, следует из данных онлайн табло аэропортов столицы Камчатки и Колымы.

Вылет из Петропавловска-Камчатского состоялся в 10.51 (01.51 мск), передает ТАСС.

По данным онлайн табло на сайте Магаданского аэропорта, первый самолет из Петропавловска-Камчатского приземлился в Магадане в 12.17 (04.17 мск), а в 13.00 (05.00) вылетел обратно.

В правительстве Камчатского края сообщали, что перелеты будут выполняться на Як-40 два раза в неделю по вторникам и пятницам. Вылеты из аэропорта Елизово запланированы на 09.40. Обратный рейс из Магадана – в этот же день в 12.05. Цена билета – от 4,3 тыс. рублей в одну сторону. До создания единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» стоимость такого маршрута доходила до 20 тыс. рублей в одну сторону, а время в пути было на несколько часов больше

Напомним, в январе 2020 года президент Владимир Путин поручил создать авиакомпанию, специализирующуюся на перевозках пассажиров и грузов на территории Дальнего Востока и в труднодоступных районах. 31 декабря 2020 года завершилось электронное голосование, в ходе которого россияне выбрали название для Единой дальневосточной авиакомпании.

В мае 2020 года вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что новая авиакомпания для Дальнего Востока должна до 2024 года приобрести до 60 SSJ-100 и 16 самолетов МС-21. Позже министр транспорта Виталий Савельев на совещании президента с членами правительства уточнил, что Дальневосточная региональная авиакомпания «Аврора» до 2024 года получит по меньше мере 45 воздушных судов российского производства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.12 / Кличко: Генподрядчик давал гарантию на эксплуатацию Шулявского моста и отремонтирует опоры за свой счет

17.07 / Израиль ввел частичный карантин по выходным

06.01 / Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах – СМИ

12.07 / “Киев нужно менять”. Борислав Береза заявил, что примет участие в выборах мэра столицы Украины

14.05 / Россия возобновила авиасообщение с пятью странами

10.07 / “Вот это бедра”. Ани Лорак похвасталась стройной фигурой в облегающем наряде

12.08 / Женщина скончалась в реанимации после взрыва в Воронеже

15.10 / Пригожин отреагировал на внесение в санкционный список ЕС по Ливии

25.05 / В ООН призвали расследовать принудительную посадку самолета Ryanair в Беларуси

07.03 / В китайском зоопарке умершего волка заменили собакой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика