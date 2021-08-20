Путин и Макрон по телефону обсудили Афганистан и Украину

Телеграм-канал “Пул №3” сообщил, что премьер-министр Италии позвонил президенту России, чтобы обсудить сложившуюся в Афганистане ситуацию. Во время беседы

Владимир Путин и

Марио Драги отметили, что очень важно не допустить гуманитарную катастрофу в этой азиатской стране, а также необходимо продолжить борьбу с терроризмом и наркотрафиком.

Общаясь с Эммануэлем Макроном, российский лидер также обсудил тему Афганистана. Помимо этого, политики сошлись во мнении, что нужно обеспечить безопасность гражданам этой страны и решить срочные гуманитарные вопросы. Главы двух стран также дали понять друг другу, что обеспокоены напряженностью на юго-востоке Украины.

В разговоре Макрон отметил стабилизацию обстановки в Нагорном Карабахе. А еще президент Франции поговорил с российским коллегой о ситуации, связанной с ядерной программой Ирана.

Напомним, в пятницу, 20 августа, Владимир Путин встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве. Главы государств обсудят международную повестку: в частности, происходящее в Афганистане, Белоруссии и на Украине. В этот же день немецкий политик возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.