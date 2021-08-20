В работе третьего по величине банка Японии произошел сбой

Сбой в работе систем третьего по величине банка Японии Mizuho произошел в пятницу, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Клиенты банка временно не могут совершать переводы денег через операторов отделений по всей Японии, однако подобная услуга доступна в банкоматах и интернет-банке. Руководство Mizuho принесло извинения за неудобства и обещало восстановить работу всех систем в кратчайшие сроки, передает ТАСС.

В марте из-за сбоя перестали работать около 3 тыс. банкоматов Mizuho. Причиной стала ошибка в системе хранения данных по транзакциям. Mizuho входит в тройку крупнейших банков Японии с размером общих активов в 193 трлн иен (около 1,75 трлн долларов).

Напомним, 1 октября 2020 года токийская биржа останавливала торги из-за сбоя системы.