 

В работе третьего по величине банка Японии произошел сбой

20.08.2021, 5:26, Новости дня
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Сбой в работе систем третьего по величине банка Японии Mizuho произошел в пятницу, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Клиенты банка временно не могут совершать переводы денег через операторов отделений по всей Японии, однако подобная услуга доступна в банкоматах и интернет-банке. Руководство Mizuho принесло извинения за неудобства и обещало восстановить работу всех систем в кратчайшие сроки, передает ТАСС.

В марте из-за сбоя перестали работать около 3 тыс. банкоматов Mizuho. Причиной стала ошибка в системе хранения данных по транзакциям. Mizuho входит в тройку крупнейших банков Японии с размером общих активов в 193 трлн иен (около 1,75 трлн долларов).

Напомним, 1 октября 2020 года токийская биржа останавливала торги из-за сбоя системы.



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