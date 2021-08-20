Футболист юниорской сборной Афганистана Заки Анвари погиб

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20.08.2021, 5:14, Разное
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…пытаясь сбежать из Кабула в отсеке шасси самолета ВВС США.

Игрок юниорской сборной Афганистана по футболу (до 16 лет) Заки Анвари погиб при попытке улететь из Кабула, спрятавшись в отсеке для шасси американского самолета. Об этом сообщают афганский телеканал Ariana News, а также местный журналист Бабак Тагвай.

Фото из соцсетей Анвари

Гибель спортсмена подтвердил Директорат спорта Афганистана. Анвари был среди многих афганцев, пытавшихся уцепиться за улетающий из Кабула американский транспортник Boeing C-17A. Тагвай пишет, что юноша мог умереть от нехватки кислорода. Его тело обнаружили уже фрагментированным.

Утром 16 августа после прихода в Кабул боевиков «Талибана»* жители попыталась попасть на борт американского военно-транспортного самолета C-17 на взлетной полосе в аэропорту Кабула. Они забирались на крылья и шасси лайнера. В ролике, снятом очевидцами, видно, как спустя некоторое время после набора высоты с самолета вниз падают как минимум два человека. Армия США подтвердила, что в отсеках самолета были найдены человеческие останки. Позже на одном американском транспортнике Кабул покинули сразу 640 человек.

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С 15 августа в аэропорту афганской столицы не прекращается давка. Мирные жители пытаются спастись от талибов, и аэропорт остается последними «воротами» для них. И американские войска, и талибы стреляли в воздух, чтобы разогнать толпу. По данным Reuters, в результате этого коллапса погибли по меньшей мере 12 человек.

*Движение признано террористическим и запрещено в РФ

Источник: Новая газета



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