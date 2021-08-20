 

Умер актер из «Убить Билла» Сонни Тиба

20.08.2021, 4:32, Новости дня
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На 83-м году жизни от коронавируса умер японский актер и режиссер Сонни Тиба, сообщило издание Oricon News.

Тиба находился в больнице с 8 августа, у него диагностировали пневмонию, передает РИА «Новости».

Актер принимал участие более чем в 180 проектах, в том числе играл в фильмах «Убить Билла» и «Тройной Форсаж: Токийский дрифт».

Ранее от коронавируса на 72-м году жизни умер советский и российский актер Анатолий Рудаков.



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