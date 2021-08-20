 

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Афганистане

20.08.2021, 4:32, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Французской Республики Эммануэлем Макроном ситуацию в Афганистане после прихода к власти талибов (движение «Талибан» запрещено в России).

Обстоятельно рассмотрена обстановка в Афганистане после прихода к власти движения талибов. С обеих сторон отмечена важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин и Макрон выразили готовность совместными усилиями, в том числе в рамках СБ ООН и «Группы двадцати», содействовать установлению в Афганистане мира и стабильности.

«Также в разговоре была затронута ситуация вокруг иранской ядерной программы. Лидеры высказались в пользу продолжения переговоров о возобновлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий, который является весомым фактором в деле ядерного нераспространения», – уточняется в пресс-релизе.

Кроме того, по просьбе Макрона Путин информировал о ходе реализации трехсторонних заявлений по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Выражен обоюдный настрой на дальнейшую совместную работу по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, прежде всего – в Минской группе ОБСЕ.

Ранее Путин провел переговоры с премьер-министром Италии Марио Драги, обсудив ситуацию в Афганистане.

В воскресенье отряды запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.



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