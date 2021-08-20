Мнение: Бегство из Кабула и наследие генерала Сулеймани

Взгляд из Ирана на поражение США в Афганистане и возможные планы использования Талибана против соседних государств.

Бегство из Кабула и наследие генерала Сулеймани

Примерно 20 лет назад, после сокрушительного поражения талибов в Афганистане и полного прекращения поддержки со стороны Пакистана и Саудовской Аравии под давлением США, "Силы Кудс" начали диалог с этой, казалось бы, ослабленной организацией. В то время многие считали это бессмысленным усилием, поскольку политический ландшафт в регионе резко менялся. Тот факт, что талибы убили 11 иранских дипломатов и журналиста в иранском консульстве в Мазари-Шарифе, сделал бы это новое направление совершенно неуместным в глазах многих в Тегеране, если бы оно было обнародовано.

Вторжение США в Афганистан, а затем в Ирак заставило американцев смириться с присутствием и ролью могущественных союзников Ирана в обеих странах. У возглавляемых США оккупационных сил не было согласованной долгосрочной стратегии, а также не хватало союзников, в то время как важные лидеры оппозиции и военные и политические организации базировались в Тегеране. В Афганистане США были вынуждены обратиться к коалиции политических партий или так называемому Северному альянсу, который под огромным давлением сопротивлялся жестокому и безжалостному Талибану, пользующемуся поддержкой из-за рубежа.

Поэтому, когда талибы потерпели поражение и лишилсь власти, иранские союзники заняли ключевые позиции в правительстве Афганистана. Казалось, что не было необходимости или оправдания для диалога с этой, казалось бы, ушедшей со сцены силой. Однако генерал Касем Сулеймани считал, что Талибан по-прежнему пользуется популярностью среди значительной части пуштунских племен и населения на юге Афганистана и в некоторых частях Пакистана, и считал, что единственный путь к долгосрочной региональной стабильности лежит для всех сторон. вести диалог.

Генерал Сулеймани также считал, что при таких обстоятельствах единственной силой, которая была готова значительно увеличить стоимость оккупации под руководством США, ключевой стратегической цели Ирана, были талибы. Он знал, что при таких обстоятельствах оккупация Ирака и Афганистана постепенно станет чрезвычайно проблематичной и непопулярной в западных странах, и что в конечном итоге такое огромное бремя сильно ударит по западным экономикам и вынудит их вывести свои войска из обеих стран.

Целью "Сил Кудс" было достижение взаимопонимания и поощрение более умеренных фракций внутри раздробленного Талибана, с их последующей победой. Генерал Сулеймани считал неизбежным, что иностранные войска в какой-то момент будут вынуждены покинуть страну, и что после освобождения страны очень важно, чтобы выводимые оккупационные силы не втолкнули Афганистан в новую разрушительную гражданскую войну.

2011 год стал важным поворотным моментом в отношениях, и Тегеран начали посещать высокопоставленные делегации. Со временем отношения стали более теплыми и даже личными, настолько, что, когда генерал Сулеймани, Абу Махди аль-Мухандес и их товарищи были убиты в международном аэропорту Багдада режимом Трампа, высокопоставленная делегация Талибана отправилась в Тегеран и посетила его дом, чтобы выразить соболезнования его семье.

Хотя обвинения афганских правительственных сил в военной поддержке Талибана полностью безосновательны, был один значительный и показательный случай, когда талибы просили иранскую помощь. И иранская разведка, и талибы знали, что связанные с США группировки внутри быстро разрушающегося ИГИЛ были выведены из Сирии и введены в Афганистан. Талибан обратился к "Силам Кудс" с просьбой помочь им победить то, что они считали реальной угрозой. Иран проинформировал афганское правительство, которое не особо обрадовалось подобному сотрудничеству, но оно не возражало.

В конечном итоге талибы взяли на себя 4 обязательства перед "Силами Кудс". Талибан будет поддерживать стабильность на границе с Ираном, он не будет идти на компромисс в отношении своего сопротивления присутствию каких-либо иностранных сил, он не будет нацелен на другие этнические группы или секты, и что «братья не будут убивать братьев». Хотя внутри «Талибана» существуют разные фракции с очень разными взглядами, иранцы подсчитали, что в течение этих лет нынешнее руководство «Талибана» было привержено своим обещаниям.

Эти отношения помогли Исламской Республике Иран стать эффективным посредником в последние недели и месяцы, чтобы гарантировать, что вывод оккупационных войск не приведет к гражданской войне, и побудить новое правительство включить представителей всех фракций афганцев. У Ирана есть веские основания полагать, что внезапный вывод западных войск был разработан для создания нестабильности и хаоса в Афганистане. США считают, что если у них не может быть Афганистана, то эта страна должна стать источником постоянных проблем для Ирана, Китая, России и даже Индии. Между тем, в настоящее время Саудовская Аравия и 2 других региональных державы направляют значительные суммы денег на поддержку экстремистских такфиристских группировок внутри Талибана. Иран не наивен, но должен сделать все возможное, чтобы предотвратить трагедию. Это его ответственность.

Иран постоянно работает и ведет переговоры с различными сторонами внутри Афганистана, а также с соседними странами, а также с Китаем и Россией, чтобы блокировать усилия тех, кто стремится к возвращению в темное прошлое. Скорое вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества повысит его способность координировать международные усилия в этом направлении.

Генерала Сулеймани больше нет среди нас, но его наследие продолжает наносить удары умирающей Империи США.

(с) Сейед Мохаммад Маранди

https://english.almayadeen.net/articles/analysis/the-flight-from-kabul-and-the-legacy-of-general-soleimani – цинк

Текучка по Афганистану как обычно тут https://t.me/boris_rozhin

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