 

В Нью-Йорке с Таймс-сквер эвакуировали людей из-за подозрительного предмета

20.08.2021, 3:38, Новости дня
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Полиция Нью-Йорка сообщила, что в центре города с площади Таймс-сквер эвакуировали людей из-за подозрительного предмета, на месте работают экстренные службы.

«Обнаружен подозрительный предмет, предположительно красный бочонок для печенья. Все подразделения на месте. Они эвакуировали людей из этой зоны на данный момент», – сообщил источник РИА «Новости».

Отмечается, что на месте также работают саперы.

Ранее в США полиция проверяла сообщение о якобы начиненном взрывчаткой грузовике неподалеку от здания конгресса. Близлежащий район эвакуирован, эвакуацию также провели в расположенном через дорогу здании.

Полиция установила личность водителя, который сообщил о бомбе в автомобиле.



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