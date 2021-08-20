 

США предупредили об угрозе атак со стороны филиала ИГ в Афганистане

20.08.2021, 3:38, Новости дня
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Соединенные Штаты опасаются, что террористические группировки, в том числе филиал «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), могут совершить атаки на территории Афганистана, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала NBC.

Салливан отметил, что власти США рассчитывают эвакуировать из Афганистана всех американских граждан, которые «прибудут в аэропорт [Кабула] и с которым удастся установить связь». При этом он подчеркнул, что несмотря на то, что представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) дают американским властям эвакуировать своих граждан, эта операция сопряжена с большими рисками, передает ТАСС.

«Одна из возможных внештатных ситуаций, которой мы уделяем самое пристальное внимание, заключается в том, что сохраняется опасность террористической атаки со стороны «ИГ-Хорасан» (запрещена в России), которые являются заклятыми врагами талибов», – указал Салливан. По его словам, администрация США «сделает все возможное, чтобы снизить риски и увеличить до максимума число пассажиров самолетов», осуществляющих эвакуацию людей из Афганистана.

Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя предупредил о сохранении угрозы терроризма в Афганистане. В понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов выразил опасение, что Афганистан под властью талибов станет реинкарнацией ИГ (запрещено в России). Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере, где в том числе активизируются боевики запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

В четверг глава действующей американской администрации США Джо Байден допустил, что Соединенные Штаты могут сохранить воинский контингент в Афганистане после 31 августа, если к этому моменту не удастся эвакуировать из республики всех американцев. Вместе с этим он заявил, что сохранение присутствия ВС США в Афганистане потребовало бы увеличения численности американского контингента и положило бы конец договоренностям с талибами (движение «Талибан» запрещено в России) о ненападении на американцев.

В свою очередь 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил, что отправленные в Афганистан для вывоза американских граждан и сотрудничавших с контингентом афганцев военнослужащие США находятся в опасности.

В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.



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