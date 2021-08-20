Лесной пожар в Марий Эл дошел до поселка

В Марий Эл пожар достиг поселка Студенка Медведевского района, горят три постройки, информирует МЧС России.

«В связи с усилением ветра лесной низовой пожар преодолел расстояние три километра до населенного пункта Студенка. На данный момент происходит горение трех неопределенного характера построек», – передает сообщение РИА «Новости». Сотрудники МЧС защищают жилые дома.

В Студенке (входит в Сидоровское сельское поселение) живут порядка 170 человек.

Ранее в Свердловской области разгорелся сильный пожар, он подошел к санаторию «Озеро Глухое».