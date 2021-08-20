 

Байден назвал срок завершения эвакуации американцев из Афганистана

20.08.2021, 2:44, Новости дня
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден надеется, что американские военные смогут завершить эвакуацию граждан Соединенных Штатов из Афганистана к 31 августа, как и планировалось, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телекомпании CBS.

«Президент [США Джо Байден] привержен тому, чтобы каждый американец, который хочет покинуть Афганистан, выехал из Афганистана. Он верит, что мы сможем добиться этого к 31 августа», – приводит ТАСС ответ Салливана на вопрос о том, склоняется ли американский лидер к тому, чтобы «продлить крайний срок в Афганистане».

В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги. Из-за возникшей паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. Кроме того, в соцсетях появилось видео падения двух человек, уцепившихся за борт американского самолета.

Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства.

В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.



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