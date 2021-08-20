 

Талибы разыскивают помогавших США и НАТО афганцев – СМИ

20.08.2021, 2:20, Новости дня
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Как говорится в документе, у представителей движения есть список сотрудничавших с западными странами людей, а также их адреса. Отмечается, что талибы ходили по домам и “задерживали нужных им людей либо угрожали арестовать или убить членов их семей, если те не сдадутся”.

В особой опасности – военнослужащие афганских вооруженных сил и сотрудники полиции, а также работавшие в следственных подразделениях свергнутого “Талибаном” правительства.

Их ищут в том числе среди толпы афганцев в аэропорту Кабула.

The Times писала 19 августа, что представители “Талибана” оцепили аэропорт столицы Афганистана в “железное кольцо”, а желающих улететь из страны избивают и разгоняют.

Ранее, 13 августа, “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. 

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан, а также афганцев, которые сотрудничали со странами Запада. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился,  хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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