 

В Минздраве Украины рассказали, после каких прививок выдается COVID-сертификат

20.08.2021, 2:20, Новости дня
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Как подчеркнули в Минздраве, есть две версии COVID-сертификата – “внутренний” (для использования внутри Украины) и “международный” (для поездок в страны ЕС или государства, с которыми заключено соглашение о взаимном признании этих документов).

Европейский союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении “Дія” соответствуют европейским, сообщали в Министерстве цифровой трансформации 19 августа.

Аналогичные решения приняты также для Северной Македонии и Турции, сообщается на сайте Европейской комиссии. Они вступят в силу с 20 августа.

“Это означает, что эти страны будут подключены к системе ЕС, и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС”, – сказано в сообщении.

Украина – одна из первых в списке стран – не членов Европейского союза, чей паспорт вакцинации будут признавать полностью и использовать, как и европейский сертификат, на территории ЕС, заявлял 17 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он объяснял, что украинцам не надо дополнительно получать международный сертификат для поездок в ЕС, поскольку можно будет путешествовать по электронным документам.

Контекст:

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использовать иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

1 июля в Украине начали бета-тестирование COVID-сертификатов для гаджетов на iOS, а 17 августа – на Android.

14 июля Кабинет Министров определил срок действия COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Украинский сертификат вакцинации будет действовать в течение 180 суток.

В МИД рассказали, что Украина ведет переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов и свидетельств о вакцинации против коронавируса со всеми европейскими странами.

4 августа украинские сертификаты вакцинации против COVID-19 в приложении “Дія” успешно прошли техническое оценивание со стороны Европейского союза.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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