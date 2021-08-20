Армянский военнослужащий задержан по подозрению в убийстве трех сослуживцев

В Армении задержан военнослужащий по подозрению в убийстве трех сослуживцев, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

«Во втором гарнизонном отделе главного военного следственного управления СК возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». В тот же день в 17.40 (16.40 мск) по подозрению в совершении преступления – незаконном умышленном лишение жизни трех военнослужащих – задержан их сослуживец, военнослужащий срочной службы той же воинской части», – говорится в сообщении на странице СК в Facebook, передает РИА «Новости».

Максимальная санкция по указанной статье предусматривает пожизненное заключение.

Ранее министерство обороны Армении сообщило о гибели трех военнослужащих в результате инцидента на военной базе на юго-востоке страны.