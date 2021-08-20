Взрывное устройство в припаркованном у Капитолия автомобиле не найдено

Сотрудники правоохранительных органов США не нашли взрывного устройства в припаркованном в центре Вашингтона автомобиле, владелец которого заявлял о заложенной в транспортном средстве бомбе, сообщили в полиции Капитолия.

«Бомбы в автомобиле обнаружено не было, однако из пикапа извлечены возможные материалы для изготовления взрывного устройства», – приводит текст заявления ТАСС.

В полиции сообщили, что район у здания Библиотеки Конгресса США признан безопасным. «Следователи продолжают оставаться на месте происшествия», – говорится в заявлении.

Накануне в полицию Вашингтона поступили сообщения о «заминированном» грузовике рядом с библиотекой Конгресса США в столице Соединенных Штатов. Правоохранители вступили с водителем автомобиля, заявившем о бомбе, в переговоры. Позже он сдался полиции.