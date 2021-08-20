 

Сенаторы США заразились коронавирусом после вакцинации

20.08.2021, 1:48, Новости дня
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Независимый сенатор от штата Мэн Ангус Кинг, 70-летний сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер и 69-летний законодатель-демократ от штата Колорадо Джон Хикенлупер вопреки пройденной вакцинации сообщили о получении положительных тестов на вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19).

«Несмотря на принятые меры предосторожности и вакцинацию, сегодня утром мой тест на коронавирус оказался положительным. Хотя мне не очень хорошо, я определенно чувствую себя лучше, чем если бы у меня не было прививки», – приводит текст заявления 77-летнего сенатора от штата Мэн Ангуса Кинга ТАСС.

О положительных тестах на вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) сообщили также 70-летний Роджер Уикер (республиканец, от штата Миссисипи) и 69-летний Джон Хикенлупер (демократ, от штата Колорадо). Оба отметили, что чувствуют себя хорошо.

Напомним, в начале августа американские СМИ объявили о начале новой войны с коронавирусом в США в связи с тем, что распространяющийся штамм «дельта» – это, фактически, новый вирус. Президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах из-за «дельта»-штамма.

Между тем в конце июля число госпитализаций с COVID-19 в США побило пятимесячный рекорд. На этом фоне Байден счел вероятным введение в США новых ограничений. В начале июля американские ученые предсказывали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.

В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.



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