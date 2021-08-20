 

В Минэкономики анонсировали изменения в классификаторе профессий. Не будет ни провизоров, ни вожатых

20.08.2021, 1:24, Новости дня
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В классификатор планируют внести 84 новых и обновленных названий профессий, изменения будут внесены “в ближайшее время”.

Поменять хотят названия 24 профессиональных групп и 61 название профессии.

В частности, группу “провизоры” переименуют на “фармацевты”, а должность “фармацевт” будет называться “ассистент фармацевта”. Не будет больше “вожатых”, “инспекторов школ” и других устаревших профессий.

В классификатор собираются вносить новые названия, в том числе 17 названий профессий из сферы кибербезопасности и защиты информации (“аналитик угроз безопасности”, “аналитик по безопасности информационно-телекоммуникационных систем”, “специалист по криптографической защите информации” и другие), медицины (“врач-гематолог-онколог”, “врач-хирург-дерматолог”, “врач-хирург челюстно-лицевой”) и других структур.

Агентство отмечает, что в 2020 году в классификатор профессий внесли 27 новых названий профессий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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