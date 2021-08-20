 

Боксер Хижняк рассказал, в какой весовой категории планирует выступать на Олимпиаде 2024 в Париже

20.08.2021, 1:24, Новости дня
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“Сейчас обсуждают еще, какие будут весовые категории в боксе на следующей Олимпиаде. Если останется моя [до 75 кг], я бы в ней выступал. Если нет, будем подниматься в высшую. Не думаю, что это будет сильная разница в весе, где-то 3–4 кг. И это мой рабочий вес”, – отметил Хижняк.

Он добавил, что по росту и комплекции не уступает боксерам, которые выступают в весе до 81 кг.

“Буду адаптироваться к новой категории, к новым соперникам. Потому что с каждым нужно перебоксировать, почувствовать его, узнать сильные и слабые стороны, найти тактику, как против него боксировать. На это надо много времени. Чтобы потом в 2024 году на Олимпиаде выглядеть подготовленным к каждому поединку”, – подчеркнул украинский спортсмен.

По словам Хижняка, Олимпиада – это не только физическая нагрузка, но и психологическая.

“Ты должен быть уверен в каждом своем бою, что ты готов к этому сопернику. Хотим золото”, – резюмировал боксер.

Контекст:

Хижняк 7 августа завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио. В финале украинец встретился с бразильцем Хебертом Соузой. Хижняк “всухую” выиграл первые два раунда, однако в третьем пропустил удар, после которого судья остановил бой, зафиксировав победу представителя Бразилии нокаутом.

В интервью телеканалу “Дом” Хижняк заявлял, что намерен остаться в олимпийском боксе, “чтобы привезти золото в Украину”. Хижняк уверен, что не потеряет три года, оставшись в “любителях”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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