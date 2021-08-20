Политика: Партии борются за кресла в Госдуме и за деньги

В ходе нынешней избирательной кампании заметно снизилось число отказов в регистрации кандидатов. Это серьезно усилило политическую конкуренцию на выборах. Более того, по своей активности некоторые «новички» обошли своих конкурентов из парламентских партий. Как подобные тенденции скажутся на результатах выборов?

В четверг в ходе круглого стола, организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), участники дискуссии подвели итоги этапа выдвижения на выборы в Госдуму и региональные парламенты. Глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее сообщила, что общее число кандидатов на выборах всех уровней превысило 91 тыс. человек, а зарегистрированными оказались свыше 84,4 тыс. кандидатов.

«Снижение количества отказов в регистрации ведет к увеличению конкуренции на выборах», – сказал председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев. Он представил доклад, авторы которого зафиксировали значительное снижение количества отказов в регистрации не только на выборах в Госдуму, но и на всех 39 выборах в региональные заксобрания.

Если в 2016 году на выборах в Госдуму по одномандатным спискам было 245 отказов, то сейчас – 180. Что касается регистрации партийных списков, то вместо 92 отказов сейчас всего 43. «Также увеличилось среднее на партию количество зарегистрированных кандидатов на выборах в Госдуму с 252 до 261», – указал эксперт.

На отказ влияет подготовленность самих партий и кандидатов, указала исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин. «Процент отказа примерно от 2% до 9% сохраняется в большинстве регионов. В первую очередь – ненадлежащее оформление подписных листов, документов. Возможно, кто-то переоценил свои силы, понадеялся на авось», – отметила политолог.

В свою очередь руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прогнозирует, что «Единая Россия» по итогам выборов получит 305 мест в Госдуме, КПРФ – 62 мандата, ЛДПР – 40, «Справедливая Россия» – 33 места. Таким образом, за месяц до выборов ЕР претендует на сохранение конституционного большинства, сказал эксперт. По его оценкам,

«Родина», «Коммунисты России», РПСС и Партия роста могут претендовать на одно или два места, «Новые люди» способны пройти трехпроцентный барьер, а перспективы «Яблока» вызывают скепсис из-за небольшого политического веса его лидера Николая Рыбакова.

Чеснаков также усомнился в том, что голоса сторонников несистемных партий «перетекут» к коммунистам, но и не стал этого исключать. «Уровень поддержки несистемых групп довольно невысокий, поэтому переток голосов мало что даст коммунистам», – отметил эксперт.

Он напомнил о тренде на разочарование среди сторонников оппозиции. «Значительная часть избирателей, придерживающихся взглядов, близким к несистемным политическим силам, скорее всего, выберут позицию абсентеизма, то есть вообще не придут на выборы», – прогнозирует Чеснаков. При этом явка на выборах ожидается в коридоре от 48% до 52%, так как «трехдневное голосование и возможность дистанционно отдать голос могут повысить мобилизацию электората».

Особенностью нынешней кампании стала борьба не столько за попадание в Госдуму, сколько за госфинансирование, указал в свою очередь директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Привыкли, что если «Яблока» или Навального нет на выборах, то и конкуренции не будет. Но конкуренция заключается не в этом. К примеру, мы видим жесткую борьбу за 3% Партии пенсионеров, «Коммунистов России» и «Новых людей», которые ведут агрессивную избирательную кампанию», – подчеркнул эксперт.

«Можно увидеть нарастающую активность «Единой России», которая выдвинула на всех уровнях более 33 тыс. кандидатов – больше других парламентских партий. С другой стороны, у ЛДПР зарегистрировано меньше кандидатов, чем у новичков в лице «Новых людей». Это говорит о том, что в условиях конкуренции ни одна политическая партия не должна почивать на лаврах», – предупреждает Линдигрин.

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