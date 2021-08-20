 

Звукорежиссер группы «Кино»: Цой не считал себя корейцем

20.08.2021, 0:54, Новости дня
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Звукорежиссер Алексей Вишня, участвовавший в записи первых альбомов группы «Кино» заявил, что Виктор Цой не считал себя корейцем.

«Я вам обещал рассказать о происхождении Виктора Цоя. Цоя всегда представляли как корейца. Ну и фамилия такая соответствующая – «Цой». В Корее много Цоев, действительно. Но сам Цой никогда в жизни не говорил, что кореец», – отметил звукорежиссер в видеоролике, опубликованном в своем YouTube-канале «Алексей Вишня».

«В свой время, когда пьяного Виктора называли чукчей, он отбрыкивался от этого и говорил: «Я не чукча, я – коряк». На самом деле папа Виктора Робертовича родился на границе Казахстана…. И тут действительно, где Казахстан, где Корея, а где коряки…. Все может быть, но доподлинный факт, что Цой считал себя коряком», – отметил Вишня.

Коряки – народ; коренное население северной части полуострова Камчатка. Компактно проживают в Камчатском крае, Магаданской области и Чукотском автономном округе России. Общая численность – около 8 тыс. человек. Говорят в основном по-русски, около 1,5 тыс. человек сохраняет корякский язык, письменность которого – на основе русского.

Напомним, 30 июля музыкальные коллективы РФ в рамках проекта #10ПесенЧемпионов в поддержку российских олимпийцев на Играх в Токио исполнили песню Цоя «Группа крови».

15 августа 2020 года, в 30-ю годовщину смерти лидера коллектива «Кино» Виктора Цоя на Богословском кладбище в Петербурге собрались фанаты творчества рок-музыканта.



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