 

Сирия отразила ракетную атаку Израиля из воздушного пространства Ливана

20.08.2021, 0:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии в четверг открыли огонь по воздушным целям над Дамаском, ракетные удары по наземным целям нанесли израильские ВВС из ливанского воздушного пространства, сообщил военный источник SANA.

«Сирийские зенитчики отразили атаку в небе над Дамаском и поразили большую часть ракет», – приводит слова источника ТАСС.

По имеющимся у него сведениям, ударам израильских самолетов подверглись также объекты в окрестностях города Хомс (165 км от Дамаска).

Напомним, во вторник Израиль нанес ракетные удары по позициям сирийских военных в провинции Кунейтра. В начале августа израильская авиация нанесла удары по наземным целям на ливанской стороне границы. В конце июля Израиль трижды за неделю атаковал Сирию. Удары наносились по провинциям Хомс, Алеппо, Дамаск.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.09 / Автомобиль Nissan Leaf переоборудовали в передвижную электростанцию

22.12 / Киевсовет поддержал инициативу Кличко о доплатах медикам до 5 тыс. грн, а также выделение 422 млн грн на борьбу с COVID-19

30.12 / В Украинском обществе слепых ответили на обвинения в непрозрачности финансирования

28.07 / В разбившемся самолете в Прикарпатье погибли хасиды – еврейская община Украины

05.03 / Политзаключенный Кремля Шаблий вернулся в Украину – Кулеба

09.03 / “Не всех дураков война поубивала”. В России назвали шуткой поздравление с 8 Марта, в котором военный предложил девушкам сдавать бывших в армию

28.11 / Президент Армении отправился в Москву

13.08 / Глава МИД Литвы: Власти Беларуси поставили Тихановскую перед тяжелым выбором

06.02 / Аваков: У нас есть основания полагать, что ряд фигурантов санкций СНБО имели отношение к поставкам топлива для боевиков

18.10 / Сильный взрыв прогремел в окрестностях Степанакерта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика