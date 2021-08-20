Сирия отразила ракетную атаку Израиля из воздушного пространства Ливана

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии в четверг открыли огонь по воздушным целям над Дамаском, ракетные удары по наземным целям нанесли израильские ВВС из ливанского воздушного пространства, сообщил военный источник SANA.

«Сирийские зенитчики отразили атаку в небе над Дамаском и поразили большую часть ракет», – приводит слова источника ТАСС.

По имеющимся у него сведениям, ударам израильских самолетов подверглись также объекты в окрестностях города Хомс (165 км от Дамаска).

Напомним, во вторник Израиль нанес ракетные удары по позициям сирийских военных в провинции Кунейтра. В начале августа израильская авиация нанесла удары по наземным целям на ливанской стороне границы. В конце июля Израиль трижды за неделю атаковал Сирию. Удары наносились по провинциям Хомс, Алеппо, Дамаск.