 

Мнение: Трагедия народа

20.08.2021, 0:48, Разное
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Внесенный минюстом в реестр иноСтранных агентов «Левада-центр» опубликовал данные опроса, согласно которого 43% россиян оценивают события августа 1991 года как трагедию России.

Для 40% респондентов события августа 1991 года – это борьба за власть.

И лишь 21% опрошенных считают собйтия 30-летней давности победой демократической революции.

При этом 66% считают, что правых в те дни вообще не было, виноваты были все…

Тревожные цифры. Люди то ли просто не понимают, то ли не хотят понимать, что настоящей катастрофой для СССР была бы победа ГКЧП. Ни для того ГКЧПисты затеяли путч, чтобы проводить какие-то реформы. Они хотели оставить все, как есть… Но процесс распада СССР уже принял необратимых харакетер. Можно было сохранить экономический союз, но никак не СССР в том виде, в котром он был… Страна уже была обречена на распад. Но распад произошел бы по югославскому сценарию. С гражданской войной и кровопролитием…

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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