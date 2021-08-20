Суд приговорил студента МГУ Джумаева к пяти годам колонии

…по делу о драке с Росгвардией на зимних протестах.

Тверской районный суд Москвы приговорил студента МГУ Сайд-Мухаммада Джумаева (его судили под именем Микаил Мархиев) к пяти годам колонии общего режима по делу о применении насилия к силовикам (ч. 1 ст. 318 УК) на акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Об этом сообщают «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката Джумаева, а также пресс-служба суда.

Джумаев в суде. Фото: пресс-служба суда

Прокуратура запрашивала для Джумаева шесть лет колонии общего режима.

В деле Джумаева в общей сложности три эпизода по ст. 318 УК. На видео с митинга 23 января, распространенном в соцсетях, видно, как студент без оружия вступает в схватку с несколькими бойцами ОМОНа на Пушкинской площади в Москве.

По информации силовых ведомств, его задержали через несколько дней после протестов в лесах Псковской области — он якобы пытался пересечь границу с одной из стран Балтии.

Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что молодой человек — уроженец Чечни. Депутат предложил ему помощь в урегулировании проблем с законом в обмен на отречение от оппозиции. Однако помощник депутата настаивал, что его начальник имел в виду только юридическую помощь. О дальнейших контактах Джумаева с властями Чечни ничего не сообщалось, видео с отречением от оппозиционного движения он не публиковал. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал студента «трусливым шакалом».

Акции в поддержку политика Алексея Навального, которые прошли по всей РФ 23 и 31 января, во многих городах сопровождались столкновениями с силовиками. После митингов правоохранители возбудили десятки уголовных дел о нападении на представителей власти. Некоторым фигурантам уже вынесли приговоры, ряд из них получили реальные сроки.

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