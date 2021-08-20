“Северный поток – 2” – как вторая часть плохого кино. Ты уже знаешь, чем закончится – Зеленский

Зеленский отметил, что время, которое необходимо для запуска “Северного потока – 2”, Украина должна использовать для защиты своих интересов и энергобезопасности. Даже после достройки газопровода есть вероятность, что он не заработает, добавил президент.

“Но это долгий путь, даже если до полного завершения “Северного потока – 2″ остается 1% работ. Одно дело – построить газопровод, а другое – запустить его, на это нужно время. Необходимо соблюдать нормы международного права и международные энергетические стандарты. Нужно учитывать также гарантии. Мы используем время для защиты собственных интересов”, – сказал Зеленский.

Комментируя соглашение США и Германии по “Северному потоку – 2”, а именно их работу над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине, Зеленский подчеркнул, что страна потеряет только от прекращения транзита газа около $2 млрд в год. Кроме того, возможен рост цен на газ для украинских потребителей.

“Северный поток – 2″ – это оружие… Это, знаете, как плохое кино, Nord Stream – 2, вторая часть. Ты знаешь, в принципе, чем закончится. Европейцы, в принципе, понимают и сейчас видят, какой дефицит искусственно – Россия может себе позволить – создали с ценой на газ. Поэтому мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится”, – резюмировал глава государства.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что “Северный поток – 2” готов на 99%. 17 августа радиостанция Deutsche Welle сообщала, что строительство “Северного потока – 2” планируют завершить 23 августа. Несмотря на это, Зеленский подчеркнул, что еще раз обратится к Байдену с просьбой вмешаться в ходе их встречи в Белом доме.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

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