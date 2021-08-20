 

В Одессе начался международный сквош-турнир Zenit Black Sea Open 2021, в нем участвует 150 человек

20.08.2021, 0:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В соревнованиях участвует 150 человек, они представляют Англию, Австралию, Германию, Уэльс, Египет, Румынию, США, Молдову, Беларусь и другие страны. В турнире участвуют также украинцы из Киева, Львова, Харькова, Днепра, Хмельницкого, Полтавы, Херсона и Одессы.

На Zenit Black Sea Open, который проходит уже 11-й раз, определяются победители в восьми категориях: мужчины – PRO, любители, М40+ и М45+; женщины – PRO и любители; юниоры – мальчики и девочки до 15 лет.

Организатор турнира Дмитрий Щербаков заявил, что главной целью турнира является “укрепление спортивных связей между странами и спортсменами в “постковидное” время, развитие сквоша в Украине, а также повышение уровня мастерства юных сквошистов”.

Соорганизатор Zenit Black Sea Open 2021 Максим Уракин отметил, что содействие в проведении турнира оказали партнеры и меценаты, в то время как “государство почти устранилось от развития целевых программ поддержки спорта”.

Церемония награждения победителей состоится 22 августа в Premier Hotel Odesa.

Контекст:

Сквош – вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении. Игра ведется ракетками на окруженном с четырех сторон стенами корте. В 2003 году Forbes признал сквош одним из самых “здоровых видов спорта” по показателю травматизма и наиболее энергозатратным по количеству сжигаемых калорий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.02 / Гана первой в мире получила вакцины против коронавируса через COVAX

12.01 / Минздрав планирует сделать прививки от COVID-19 половине населения Украины к марту 2022 года

06.08 / МИД Украины: С распадом СССР кремлевские репрессивные практики в РФ не прекратились – преследования в духе сталинского НКВД продолжаются

16.04 / В Китае представлен новый квадрокоптер DJI Air 2S

07.11 / Блогеров возмутило видео с заполняющим бюллетени сотрудником избиркома в США

09.01 / Пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из гранатометов и пулеметов – штаб ООС

24.03 / Эксперт объяснила необходимость законопроекта о квотах на социальную рекламу в интернете

17.06 / Из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов – Минприроды

07.08 / Мишустин поручил оказать федеральную помощь пострадавшим от ЧС регионам ДФО

20.05 / Ученые предупреждают о глобальном катаклизме в 2060 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика