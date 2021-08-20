Премьер Израиля призвал граждан сделать третью прививку от COVID-19. В пятницу он получит бустерную дозу вакцины

“Завтра утром мне сделают третью дополнительную прививку. Призываю всех, кто соответствует установленным критериям, сделать прививку. Возьмите на себя ответственность за здоровье и источник дохода каждого из нас. Сейчас не время рисковать жизнью”, – отметил Беннет.

Он призвал граждан Израиля “активизировать усилия, чтобы остановить волну “Дельты” и предотвратить локдаун, который нанесет ущерб экономике и благосостоянию граждан”.

“Сделан еще один важный шаг в борьбе со штаммом “Дельта”… Граждане Израиля первыми в мире получили третью дозу вакцины, и мы продолжаем открывать возможности для очередных возрастных групп”, – подчеркнул Беннет.

https://www.facebook.com/IsraeliPM/posts/4897943360220370

Контекст:

Вакцинация от коронавируса в Израиле началась 19 декабря 2020 года. Граждан страны прививают препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech.

С июня в Израиле начали прививать подростков в возрасте 12–16 лет.

К 30 июля в Израиле, по данным минздрава, как минимум одну дозу вакцины получили почти 5,88 млн человек (или 63,23% населения), две дозы – около 5,44 млн человек (58,45%), три – 1,26 млн (13,56%).

30 июля в стране начали делать третью прививку от коронавируса людям старше 60 лет.

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