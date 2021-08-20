Полиция проверила подозрительный предмет на Таймс-сквер

Полиция заявила, что оцепление на Таймс-сквер в Нью-Йорке снято, подозрительный предмет проверен, он не представляет опасности.

«Все чисто, оцепление снято», – сказал сотрудник полиции.

«Пакет на Таймс-сквер… не вызывает подозрений», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Twitter полиции Нью-Йорка.

Другой служащий заявил, что «это была не бомба».

Отмечается, что сейчас жители города и туристы свободно гуляют по Таймс-сквер. Автомобильное движение восстановлено.

Ранее полиция Нью-Йорка сообщила, что в центре города с площади Таймс-сквер эвакуировали людей из-за подозрительного предмета, на месте работали экстренные службы.