 

Полиция проверила подозрительный предмет на Таймс-сквер

20.08.2021, 0:00, Новости дня
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Полиция заявила, что оцепление на Таймс-сквер в Нью-Йорке снято, подозрительный предмет проверен, он не представляет опасности.

«Все чисто, оцепление снято», – сказал сотрудник полиции.

«Пакет на Таймс-сквер… не вызывает подозрений», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Twitter полиции Нью-Йорка.

Другой служащий заявил, что «это была не бомба».

Отмечается, что сейчас жители города и туристы свободно гуляют по Таймс-сквер. Автомобильное движение восстановлено.

Ранее полиция Нью-Йорка сообщила, что в центре города с площади Таймс-сквер эвакуировали людей из-за подозрительного предмета, на месте работали экстренные службы.



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