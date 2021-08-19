 

Мнение: Однобокая справедливость

19.08.2021, 23:54, Разное
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Парня вступившего в рукопашную с ОМОНом во время январских протестов, приговорили к пяти годам колонии.

Справедливый приговор? Справедливый. Никому нельзя бить полицейских. Это аксиома.

Но и полицейским нельзя беспределить. Это тоже аксиома.

Но негодяй в погонах, пнувший ногой женщину, так и не наказан.

Это справедливо? Нет, не справедливо.

Не наказан и провокатор, кинувшийся на ОМОН с битой. Хотя его и задержали. Но этот провокатор пропал. Это справедливо? Нет, не справедливо.

Справедливость вообще-то такая штука, что она или для всех, или ни для кого. А однобокая справедливость – это уже не справедливость, а глумление над справедливостью…

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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