Мнение: Однобокая справедливость

Парня вступившего в рукопашную с ОМОНом во время январских протестов, приговорили к пяти годам колонии.

Справедливый приговор? Справедливый. Никому нельзя бить полицейских. Это аксиома.

Но и полицейским нельзя беспределить. Это тоже аксиома.

Но негодяй в погонах, пнувший ногой женщину, так и не наказан.

Это справедливо? Нет, не справедливо.

Не наказан и провокатор, кинувшийся на ОМОН с битой. Хотя его и задержали. Но этот провокатор пропал. Это справедливо? Нет, не справедливо.

Справедливость вообще-то такая штука, что она или для всех, или ни для кого. А однобокая справедливость – это уже не справедливость, а глумление над справедливостью…

Рис. отсюда

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