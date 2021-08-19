Произвол усадьбы

74-летний иконописец борется за сохранение купеческого особняка XIX века, однако скандалы вокруг памятников неудобны накануне выборов.



Вячеслав Николаевич Волков. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

У города Рыбинска, основанного в 1777 году, много неофициальных названий. В прошлом это и «столица бурлаков», и «хлебная столица Поволжья», и «маленький Петербург». Сегодня он известен благодаря водохранилищу (или, как его здесь называют, Рыбинскому морю), ради создания которого затопили целый город — Мологу. А еще — благодаря колонии, в которой сидит экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за взяточничество.

Усадьба Михаила Тюменева. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Я подхожу к перекрестку в нескольких кварталах от главной улицы Рыбинска — Крестовой. Многие дома здесь полуразрушены. На углу, заметно выделяясь на их фоне, стоит большой каменный дом, свежевыкрашенный в песочно-желтый цвет. Фасад украшен пилястрами — белыми прямоугольными выступами, напоминающими колонны. Между ними — лепнина: безмятежное лицо богини Фортуны с рогами изобилия. На втором этаже, цепляя взгляды прохожих и автомобилистов, висит ярко-красный транспарант. Надпись на нем гласит: «Рыбинск — единственный город в России, где в федеральном памятнике восемь круглосуточных автомоек».

Памятник, о котором идет речь, — усадьба первой трети XIX века, построенная по заказу первого городского головы Михаила Тюменева. Ее проект разработал великий архитектор Карл Росси, автор Михайловского дворца и здания Главного штаба с триумфальной аркой в Петербурге. Всего для местных заказчиков, мещан и купцов Росси создал 18 проектов (14 домов, фасады двух гостиных дворов и две пекарни), которые, как говорят искусствоведы, «задали масштаб и образ застройки провинциального Рыбинска». Правда, не все из них сохранились до нашего времени: часть зданий или снесли, или перестроили. У дома Тюменева судьба сложилась иначе.

В 60-е годы имение перешло Екатерине Савич, жене уездного врача и гласного городской думы. Она была правнучкой Федора Тюменева — известного рыбинского купца, городского головы и мецената, который много жертвовал на строительство церквей и училищ. На рубеже веков усадьба переходила от одной купеческой семьи к другой, а после революции была муниципализирована. С 1968 по 2011 год здесь располагался медицинский вытрезвитель.

Сейчас особняк принадлежит иконописцу Вячеславу Волкову. Это он вывесил баннер на фасаде дома.

Больше двух лет художник борется за то, чтобы перенести в другое место круглосуточную автомойку, которая находится в соседней пристройке — бывшем конюшенном флигеле.

Он входит в ансамбль усадьбы Тюменева и наравне с домом является федеральным памятником архитектуры. Но из-за работы мойки медленно разрушается.

***

Вячеслав Николаевич Волков родился в Москве. Ему 74 года. Из-под медицинской маски, которая скрывает половину лица, выглядывает поредевшая седая щетина. Пальцы в краске, под ногтями желтеет лак и клей.

Вячеслав Николаевич Волков. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Волков — иконописец, но иконописи его никто не учил. Он самоучка. В Москве у художника была своя мастерская, где он занимался реставрацией икон. В 80-е Вячеслав Николаевич приехал в Рыбинск и устроился учителем иконописи в церковно-приходскую школу. Когда та «начала разрушаться», Волкову предложили купить старый, но большой опустевший жилой дом на левом берегу Волги. В нем художник вскоре открыл гостиницу.

Сейчас бизнесом руководит его помощник. Сам Вячеслав Николаевич уже давно на пенсии и бо́льшую часть времени проводит в своей мастерской тут же, при гостинице.

— Там темно, тесно и творческий беспорядок, — отрезает Вячеслав Николаевич на мою просьбу взглянуть на мастерскую. Но тут же скрывается за дверью и выносит оттуда две иконы, покрытые паутиной из трещинок. Я бы подумала, что это работы XVI века, но на самом деле Волков написал их в нынешнем году.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

— Я любитель старины и иконы создаю по старому рецепту, — делится художник. — Скупаю у старушек льняные мешки из-под картошки. В старину они служили паволокой — тканью, которую наклеивают на деревянную основу. На нее кладу левкас — смесь мела с клеем и специальными добавками. От них и появляются трещинки. Секрета этого рецепта нет ни у кого, кроме меня.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Волков часто пишет иконы на заказ. Четыре года назад, вспоминает он с гордостью, епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин выбрал его «из всех иконописцев Ярославской области», чтобы написать семь икон с изображением адмирала Федора Ушакова (он родился в селе недалеко от Рыбинска, в 2001 году был причислен к лику святых). Работы Волкова «преодолели по воде больше пяти тысяч километров» под эгидой экспедиции «Голубое ожерелье России». Одна икона теперь в деревне Хопылево, где крестили Ушакова, вторая — в Петербурге, третья — в Саранске. Еще четыре — в Севастополе.

В 2019 году Вячеслав Николаевич узнал, что в Рыбинске продается старинный особняк Тюменева. Дом был запущен: крыша прохудилась, подвал оказался на метр затопленным, стены осыпались. На барельефе появились сколы, некоторые детали были утрачены. Почти ничего не осталось от внутреннего убранства: росписей, лепнины на потолке и четырех старинных каминов с изразцами. Но Волкова это не смутило.

— Я считаю, что этот дом — первый по значимости в Рыбинске. Им владел купеческий род Тюменевых, большие благотворители, которые бесплатно строили больницы и приюты. У них в гостях во время визита в Рыбинск останавливался император Александр I, — говорит художник. И восхищенно добавляет: — Кроме того, в их роду тоже был иконописец!

Вячеслав Николаевич решил восстановить особняк, мечтая открыть в нем галерею с портретами знаменитых людей Ярославской области.

***

Слева от дома Тюменева находится небольшая одноэтажная пристройка горчичного цвета. Это бывший конюшенный флигель, входящий в ансамбль усадьбы. В 1995 году президент Борис Ельцин внес его вместе с особняком в Список объектов культурного наследия федерального значения.

Круглосуточная автомойка «25 часов». Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

В 2015 году территория усадьбы была поделена на две части. Один из участков — тот, на котором стоит особняк Тюменева, — четырьмя годами позже купил Волков. А на втором участке, где как раз находится конюшенный флигель, предприниматель Дмитрий Сухачев открыл шиномонтажную мастерскую и круглосуточную автомойку «25 часов» с четырьмя постами.

По словам Волкова, Сухачев — друг мэра Рыбинска Дениса Добрякова. Они знакомы еще со времен, когда глава города работал зампредседателя правительства Севастополя. Об этом художник позднее узнал на личном приеме у сотрудника прокуратуры, имя которого попросил не упоминать.

Согласно нормам СанПиН, автомойки, у которых больше двух постов, относятся к четвертому классу опасности. Это означает, что в радиусе 100 метров от «пятна застройки» (края фундамента или плиты мойки самообслуживания) не должно быть жилых домов, школ, детских садов и других социальных учреждений.

Автомойка. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

На деле оказалось, что в санитарную зону автомойки Сухачева попадают как минимум четыре жилых дома.

Один из них находится за усадьбой по улице Ломоносова — меньше чем в 20 метрах от «пятна застройки». Грязные стены здания покосились и изрезаны глубокими трещинами. На окнах первого этажа стоят железные решетки.

— Штукатурка сыплется, балки наверху прогнулись. У меня кухонный уголок наполовину просел. Мы ходим по дому и боимся, что провалимся. Страшно, но что сделаешь…

Дом за усадьбой по улице Ломоносова. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Юлия, приятная темноволосая девушка лет тридцати, разговаривает со мной на пороге квартиры в полутемном подъезде, держа на руках сына-грудничка. Она рассказывает, что этот дом, построенный в 1917 году, уже давно признан аварийным. Его должны были расселить и снести еще в 2017 году, но дата постоянно переносилась (теперь это 2025 год). Сейчас здесь живет чуть больше 20 человек, среди них пенсионеры и маленькие дети.

Девушка рассказывает, что окна ее квартиры выходят на автомойку, и стоит ей открыть форточку, как едкий запах и пыль летят внутрь. Снаружи и правда сильно пахнет химией.

— У меня двое маленьких детей, и во дворе мы погулять не можем. Сразу же начинается кашель, болит голова. — Юлия покачивает малыша и плотнее закутывает его в одеяло. После паузы с тревогой добавляет: — У него всегда иммунитет был хороший, с рождения почти не болел. А когда все это началось, даже в больницу пришлось обращаться.

По словам Юлии, жители дома неоднократно жаловались на работу автомойки. «Муж тоже туда ходил, пытался объяснить ситуацию. Ругань была, но ничего не помогло».

Дом за усадьбой по улице Ломоносова. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Не доволен таким соседством и Вячеслав Волков, который настаивает: на территории федерального памятника автомойки попросту быть не должно.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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