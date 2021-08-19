“В профессиональный бокс надо переходить, когда ты готов”. Хижняк уверен, что не потеряет три года, оставшись в “любителях”

“Боюсь ли я потерять эти три года? Нет. Думаю, в профессиональный бокс надо переходить, когда ты готов. Это другой бокс, другая временная дистанция – вместо трех раундов у тебя 12, другие соперники, другой подход. Это не просто выступил удачно на Олимпиаде, а завтра у тебя профессиональный контракт”, – отметил Хижняк.

Боксер в интервью телеканалу “Дом” заявлял, что намерен остаться в олимпийском боксе, “чтобы привезти золото в Украину”.

Контекст:

Хижняк 7 августа завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио. В финале украинец встретился с бразильцем Хебертом Соузой. Хижняк “всухую” выиграл первые два раунда, однако в третьем пропустил удар, после которого судья остановил бой, зафиксировав победу представителя Бразилии нокаутом.

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