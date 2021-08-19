 

Минздрав сообщил о закупке новой партии лекарств от COVID-19

19.08.2021, 23:36, Новости дня
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Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения проинформировала 19 августа. 

Препарат используют для лечения пациентов с тяжелой формой коронавирусной болезни COVID-19, уточнили в ведомстве. 

По словам заместителя министра здравоохранения Александра Комариды, госпредприятие “Медзакупки Украины” купило оригинальное лекарство у производителя напрямую.

Кроме того, сейчас продолжается процесс закупки 14 346 упаковок еще одного лекарственного средства, которое используют при лечении COVID-19, – “Ремдесевира”.

“Также есть договоренности о поставках инновационного противовирусного препарата прямого действия, об этом будет сообщено дополнительно. Этот препарат назначают пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, во избежание осложнений и госпитализаций. Сейчас он находится на третьей (последней) стадии клинических исследований. Минздрав предварительно договорился о квоте на поставку препарата для лечения 300 тыс. пациентов”, – добавили в ведомстве.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,3 млн случаев заболевания (+1560 за последние сутки), умерло более 53 тыс. человек.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”. В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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