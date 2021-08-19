 

“Это зачистка”. В МИД Украины прокомментировали новые задержания крымских татар в оккупированном Крыму

19.08.2021, 23:36, Новости дня
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17 августа после обысков российские силовики задержали Рустема Мурасова, Рустема Таирова, Джеббара Бекирова, Заура Абдуллаева и Раифа Февзиева. Троих из них поместили в СИЗО: Таирова – до 11 октября, Бекирова – до 10 октября, а Февзиева – до 12 октября.

“Это, к сожалению, системная история, мы понимаем, что цель таких акций – одна, и очень простая: паралич, ввести людей в такие условия страха, чтобы каждый понимал, что может быть следующим, чтобы никакого присутствия сопротивления не было. Это такая зачистка”, – сказала Джапарова.

По ее словам, все пять задержанных – это активисты, “которые посещали судебные заседания, помогали родственникам”.

“Один из них в ночь перед тем, как дом его матери обыскали, вернулся из Ростова-на-Дону, где оглашали приговор другим крымским татарам. Думаю, это акт мести”, – объяснила дипломат.

Она подчеркнула, что все украинские политзаключенные, которые находятся в Крыму или на территории России, “имеют консульскую защиту и защиту адвокатов, которые финансируются Украиной”.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

20 июля 2021 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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