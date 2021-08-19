Луганская “Заря” разгромно проиграла в Лиге Европы УЕФА

В начале поединка украинская команда провела несколько острых атак, которые не завершились результативно.

На 29-й минуте игрок “Рапида” Таксиархис Фунтас открыл счет.

После перерыва австрийский клуб забил еще два раза: Эрджан Кара на 78-й минуте и Марко Грюлль на 85-й.

Итоговый результат – 3:0 в пользу “Рапида”, у которого теперь высокие шансы продолжить борьбу в турнире.

Ответный матч состоится в Украине 26 августа.

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