Суд вынес приговор дравшемуся с силовиками на незаконной акции в Москве чеченцу

Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима Сайд-Мухамада Джумаева, он обвинен в нападении на силовиков на несогласованной акции 23 января в столице, сообщили в пресс-службе суда.

«Джумаеву назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», – приводит сообщение РИА «Новости».

Накануне по данному делу прошли прения сторон. Прокурор просил суд приговорить мужчину к 6 годам колонии общего режима.

Ранее Джумаева отправили под арест. Также сообщалось, что после драки сбежал к матери в Псков и скрывался у нее дома. Ему предъявлено обвинение.

Советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов призывал выйти на связь молодого человека, который на опубликованных в Сети видео участвует в потасовке с правоохранителями на несогласованной акции в Москве. На кадрах один из участников акции ожесточенно дрался с правоохранителями, его личность удалось быстро установить.

Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев заявил, в Чечне не пытаются «отмазать» Джумаева, если человек нарушил закон, то в любом случае должен за это ответить.