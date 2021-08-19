Казахские националисты заставили женщину-врача извиниться за русскую речь

Невролог с 30-летним стажем Эмилия Гречаник рассказала, что казахские националисты заставили ее извиниться за общение на русском языке.

«Он [блогер Куат Ахметов] сказал, что я должна извиняться. Я ему сказала: «Хорошо, допустим, если вы так хотите, я извинюсь на русском языке». – «Нет, вы будете извиняться на казахском. Государственный язык – казахский, язык межнационального общения – русский. Мы работаем на двух языках». Как мне сказали, с моей стороны идет нарушение», – рассказала Гречаник, слова которой приводит телеканал RT в своем Telegram-канале.

Эмилия добавила, что блогер угрожал ей прокуратурой, а на работе после инцидента сделали выговор.

Как отмечает телеканал, сам Куат Ахметов, который является организатором движения Til Maydani («Волна языка»), утверждает, что хочет добиться выполнения закона Республики Казахстан о национальном языке: «А он нигде не выполняется». При этом Ахметов выкладывает видео с извинениями людей за общение на русском.

Участники возглавляемого им движения проводят в Казахстане так называемые языковые рейды по магазинам и ресторанам, требуя от персонала говорить только на казахском. Блогер утверждает, что никакого разжигания национальной розни в этом нет, требования предъявляют и к казахам, и к русским. И извиняются и те, и другие, говорится в сообщении.

Ахметов утверждает, что занимается подобной деятельностью уже десять лет. При этом, по имеющимся у телеканала сведениям, в 2017 году блогер продавал через социальную сеть «ВКонтакте» пластиковые окна, размещая объявления на своей странице только на русском языке. Ахметов не стал комментировать этот факт и вместо ответа на соответствующий вопрос бросил трубку.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в другом вопиющем происшествии – живущего в Киргизии девятилетнего мальчика регулярно избивали сверстники только за то, что он русский и православный.