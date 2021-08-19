«Ноль сделок с совестью»

Журналист Иван Сафронов прислал в редакцию «Новой» статистику своего пребывания в СИЗО Лефортово.

Обвиненный в госизмене Иван Сафронов находится под стражей больше 13 месяцев — его арестовали 7 июля 2020 года. На момент задержания Иван успел поработать советником главы «Роскосмоса» около двух месяцев, но дело о госизмене, как было неоднократно заявлено официально, касается того времени, когда он был журналистом — много лет работал специальным корреспондентом ИД «Коммерсантъ» и газеты «Ведомости».

Следствие считает, что в 2017 году Сафронов передал чешской разведке секретные данные о военно-техническом сотрудничестве РФ в Африке и деятельности Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Иван Сафронов свою вину не признает: он отказался от каких-либо сделок со следствием, включая предложение следователя о единственно возможном разговоре с матерью в обмен на «сотрудничество».

Согласно последнему решению суда Сафронов будет находиться в СИЗО Лефортово до 7 октября 2021 года.

Иван прислал в редакцию «Новой газеты» своеобразную статистику своего заключения. Мы публикуем ее без изменений.

«Более 365 дней в заключении. Около 365 раз слышал фразу «Отбой». Около 365 раз слышал фразу «Подъем». Более 2000 писем было получено. Более 1600 писем было написано. Более 300 книг прочитано. Более 146 ручек исписано. Более 13 тетрадей исписано. Более 1000 раз мыл посуду. Около 250 раз мыл пол в камере. Более 150 раз стирал белье в тазике. Более 50 раз сходил в душ. Более 100 раз точил пластиковый нож чем попало. Около 20 минут потратил на настройку ТВ в камере. 5 соседей было. Более 10 камер сменил. Около 20 раз виделся с адвокатами в СИЗО. Более 365 раз засыпал с улыбкой. Заключил 0 сделок с совестью».

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