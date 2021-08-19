Главы МИД стран G7 призвали “Талибан” гарантировать безопасную эвакуацию мирных жителей из Кабула

Отмечается, что “страны G7 делают все возможное для эвакуации из аэропорта Кабула наиболее нуждающихся в этом”.

Главы МИД стран “Большой семерки” отметили в совместном заявлении, что талибы должны гарантировать, что “Афганистан не станет местом террористической угрозы для международной безопасности”.

В то же время кризис в Афганистане требует международного ответа, считают министры иностранных дел Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США.

“В ближайшие дни и недели министры G7 будут взаимодействовать с партнерами в целях обеспечения всеобъемлющего политического урегулирования, предоставления жизненно важной гуманитарной помощи и поддержки в Афганистане и регионе, а также предотвращения дальнейших человеческих жертв в Афганистане”, – подчеркивается в заявлении.

The Times писала 19 августа, что представители группировки “Талибан” оцепили аэропорт Кабула в “железное кольцо”, а желающих улететь из страны избивают и разгоняют.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Соединенные Штаты с 14 августа эвакуировали из Кабула более чем 7 тыс. человек, отмечал 19 августа замдиректора Объединенного штаба по региональным операциям США Хэнк Тейлор, сообщил CNN. О завершении эвакуации своих граждан из Афганистана заявили Польша и Чехия.

Украина в ночь на 16 августа успела забрать из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, были граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. Девять эвакуированных Украиной афганцев просят предоставить им статус беженца.

По данным МИД Украины, готовность эвакуироваться из Афганистана выразили по меньшей мере 153 украинца.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил 17 августа, что Украина “будет забирать всех своих граждан из Афганистана, сколько бы ни нужно было рейсов”. 18 августа в Афганистан вылетел украинский военный самолет. Еще один – гражданский – стоит в аэропорту Кабула.

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