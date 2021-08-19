 

Певица Луна вышла замуж за мужчину, с которым изменила бывшему мужу Бардашу

19.08.2021, 22:42, Новости дня
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“Молодожены…” – подписала она первый пост.

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“Свершилась мечта из детства”, – написала под вторым свадебным постом певица.

Оба поста Луны суммарно набрали около 50 тыс. лайков. В комментариях подписчики поздравляют певицу и желают молодым “совет да любовь”.

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Контекст:

Настоящее имя Луны – Кристина Герасимова. С 2012-го по 2018 год она была замужем за Юрием Бардашем. У них есть девятилетний сын Георгий, который родился, когда супруги жили в США.

В 2018-м между супругами разразился скандал, после которого они расстались. Бардаш заявил, что у Луны роман с Волощуком, назвал соперника “трусом и гнидой”, которая “влезла в дикий зашквар”. Волощук публично ответил комментариях, что Бардаш бил жену и “трахал все подряд”.

В тот же день Луна ответила на обвинения Бардаша, подчеркнув, что не держит на него зла, “так как благодаря ему встретила любовь своей жизни”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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