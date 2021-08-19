“Не время расслабляться”. Минздрав Украины сообщил об усилении контроля за соблюдением карантина

“По результатам анализа эпидемической ситуации, состояния тестирование на COVID-19 и темпов проведения прививочной кампании, а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни во всех регионах усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий”, – говорится в сообщении.

Письма об этом направлены во все регионы страны, в Национальную полицию и Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, отметили в ведомстве.

“Сейчас ситуация с коронавирусной болезнью в Украине контролируема, но мы видим тенденцию к росту и должны понимать, что не время расслабляться. Победить эпидемию можно только прилагая совместные усилия. Каждый может носить маски, дистанцироваться от других и получить прививку. Главное – помнить, что эти шаги приближают нас к нормальной доэпидемический жизни”, – цитирует Минздрав министра Виктора Ляшко.

Он напомнил, что противоэпидемические мероприятия Кабинет Министров утвердил еще в декабре 2020 года. В их числе – ношение масок в общественных местах, физическая дистанция, ограничение числа пассажиров в общественном транспорте.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,3 млн случаев заболевания (1560 за последние сутки), умерло более 53 тыс. человек.

В Украине действует адаптивный карантин. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. 11 августа 2021 года Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября.

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