 

Алеся Кафельникова после родов рассказала о растяжках и лишнем весе

19.08.2021, 22:40, Разное
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Алеся Кафельникова после родов откровенно пояснила своим поклонникам о лишнем весе и растяжках. Несмотря на то, что долгое время она скрывала свою беременность, сейчас модель радуется новой роли молодой мамы.
Дочь знаменитого спортсмена Евгения Кафельникова Алеся не так давно впервые стала мамой. Долгое время певица она скрывала свою беременность, также звезда не спешила сообщать о прошедших родах. О появлении на свет внучки Киары рассказал сам дедушка теннисист.

Теперь же 22-летняя мама решила раскрыть подробности своей личной жизни в общении с подписчиками своей страницы в Instagram. Как оказалось, во время беременности девушка пережила не лучшие дни. Она пережила массу переживаний и страхов, а также набрала лишний вес, после родов же ее тело пока не пришло в форму и на нем заметны растяжки в области груди. Кожа в талии осталась, как и была до беременности, такие результаты Кафельникова получила благодаря процедурам ЕМС и пилатес.

Роды у модели длились в течение шести часов, однако дались они ей легко. Алеся Кафельникова даже пошутила, что готова снова повторить этот приятный опыт. Дочь у звезды родилась от супруга Григория Петришина, теперь молодые родители посвящают все свое время ребенку.



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