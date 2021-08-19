Мнение: Пробелы в биографии младшего сержанта Шабурова
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Один из читателей просит опубликовать информацию о поиске людей знавших младшего сержанта Шабурова погибшего в ходе Новогоднего штурма Грозного 1 января 1995 года.
Для книги памяти 81 гв. МСП обращаются с большой просьбой создатели оной, Морозова Ольга Ивановна и один из авторов memoriesnorth.narod.ru
Разыскиваем одноклассников, друзей, сослуживцев младшего сержанта ШАБУРОВА Сергея Викторовича. Родители Сергея умерли, а в школе, где он учился, осталось крайне мало информации. Невозможно создать достойную биографию, а это неверно!
Сергей служил в в/ч 32515, в декабре в составе сводного отряда был переброшен в Чечню. 31.12.1994 г. в составе 193 человек из различных частей ВДД был придан для усиления 81 гв. МСП.
Вызвался добровольцем в числе прочих, для помощи ведущих в Грозном бой военнослужащим 81 гв. МСП. Погиб 01.01.1995 г. при движении к центру города.
Любые граждане, кто обладает информацией о Сергее. Фото с самого детства до гибели, воспоминаниями, просьба откликнуться, в т.ч. на условиях анонимности, и написать на почту [email protected]
Также просьба откликнуться, на условиях анонимности, если это требуется, любых из 54 военнослужащих из в/Ч 32515, приданных тогда 81 гв. МСП.
В общем, кто имеет информацию по этому делу, пишите по указанным адресам.
PS. И еще относительно 1-й Чеченской войны.
На днях дочитал книгу Евгения Норина "Чеченская война" https://www.ozon.ru/product/chechenskaya-voyna-tom-1-1994-1996-290410927/ (за подгон спасибо ker_mit).
Это конечно не всеобъемлющий труд подробно охватывающий всю военную составляющую конфликта, но вместе с тем очень достойная обзорная работа, с массой интересных фактов и деталей, которые формируют достаточно целостную картину той войны, которая завершилась позорным Хасавюртским миром, который позднее вылился в нападение боевиков на Дагестан и 2-ю Чеченскую войну. С выводами автора относительно причин поражения, которые отчасти носили далеко не военный характер, вполне согласен, как собственно и с оценками Хасавюрта и ряда других "странных", как тогда говорили, решений. Да и в целом, книга напоминает о том, на каком дне находилась такая армия (собственно, один только новгодний штурм до сих пор оставляет крайне тягостное впечатление), которая даже в таком плачевном состоянии умудрялась решать боевые задачи, которые зачастую не получали развития отнюдь не по военным причинам.
Помимо прочего стоит отметить хороший подбор фотографий и шикарную полиграфию. С интересом жду 2-й том, который как раз и будет посвящен событиям начавшимся в 1999 году – Дагестан, второй штурм Грозного и т.д. и т.п.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет