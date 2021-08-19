 

В Свердловской области мужчина случайно застрелил своего друга на охоте

19.08.2021, 22:12, Новости дня
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В Свердловской области бизнесмен случайно застрелил знакомого на охоте, целясь в утку, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«Следственным отделом по городу Верхняя Пышма СУСКР по Свердловской области в отношении местного жителя, 1979 года рождения, индивидуального предпринимателя, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до двух лет лишения свободы», – отметил Шульга, передает РИА «Новости».

По его словам, вечером 18 августа мужчина вместе со своим знакомым, 1986 года рождения, находился на охоте в лесном массиве, расположенном недалеко от поселка Красный в городе Верхняя Пышма.

Как полагает следствие, подозреваемый, не убедившись в безопасности своих действий, выстрелил из одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья в направлении пролетающей утки, попав при этом в своего приятеля. В результате потерпевший получил ранение, от которого он скончался. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз.

Руководитель пресс-службы ГУМВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что подозреваемый сам рассказал сотрудникам полиции, при каких обстоятельствах произошла трагедия.

Ранее депутат заксобрания Камчатского края через своего представителя распространил заявление, в котором говорится, что 2 августа он случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. До этого региональное управление СК сообщало, что в тот день на свалке в районе поселка Озерновский произошла стрельба, 30-летний мужчина получил ранение и позже умер в больнице.



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