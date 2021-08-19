 

Польша обвинила Лукашенко в миграционном кризисе на границе

19.08.2021, 22:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ситуацию с кочующими на границе беженцами спровоцировал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщил заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач.

«Миграция на польских границах – это по сути политическая операция Александра Лукашенко», – приводит слова дипломата ТАСС.

«Не может быть согласия на то, чтобы цинично использовать этих людей в качестве живого щита, как инструмент политического давления на Польшу. Эти мигранты были отправлены Александром Лукашенко, который таким образом пытается спровоцировать кризис», – сообщил Пшидач в эфире телеканала польского телеканала TVN24 (ТВН24).

По его словам, польскую границу можно пересечь только в установленных местах, имея на руках соответствующие документы. «Попытка попасть в Польшу через зеленую границу – плохой путь», – отметил Пшидач.

«По этому поводу состоялся разговор заместителя министра внутренних дел с его коллегой из Минска, в котором мы четко изложили свое видение ситуации. Мы считаем это провокацией со стороны белорусских служб и ожидаем изменения в этой политики», – сказал Пшидач.

Большая группа мигрантов кочует на польско-белорусской границе под охраной силовых структур двух стран уже 11 дней. Беженцы из Афганистана пытались нелегально пересечь польскую границу. Сейчас они находятся недалеко от польского населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве на востоке республики. Польские власти указывают, что мигранты находятся на территории Белоруссии.

Накануне официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский обвинил власти Польши в попытке насильно выдворить на белорусскую территорию большую группу беженцев, среди которых в основном граждане Афганистана.

По данным МВД Польши, с начала августа на границе с Белоруссией произошло 2100 попыток нелегального проникновения в Польшу. Пограничники предотвратили 1342 попытки пересечения границы, в итоге 758 иностранцев задержаны и помещены в закрытые центры.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.05 / 25-я церемония вручения премии “Человек года”. Самые красивые платья

04.12 / Ни один прокурор в цивилизованной стране не смог бы пойти в суд с делом “Роттердам плюс” – экс-глава СБУ

15.11 / Мантуров заявил об улучшении ситуации с наличием лекарств в регионах

29.04 / Марка Geely показала тизеры нового поколения седана Emgrand

12.01 / Билан во время отдыха на Мальдивах побрил голову налысо. Фото

13.08 / В Бундестаге раскритиковали угрозы США остановить поставки нефти Белоруссии

27.01 / Киберчуме вопреки – обозреватель FP предложил создать «кибер-ВОЗ» для борьбы с угрозами в интернете

02.07 / В Калининграде иностранцам запретили работать водителями и учителями

03.07 / В Италии выявили 10 Telegram-каналов по продаже вакцин против коронавируса и COVID-сертификатов

28.11 / Россияне потратят на подарки на Новый год меньше, чем в 2019 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика