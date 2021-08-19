Польша обвинила Лукашенко в миграционном кризисе на границе

Ситуацию с кочующими на границе беженцами спровоцировал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщил заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач.

«Миграция на польских границах – это по сути политическая операция Александра Лукашенко», – приводит слова дипломата ТАСС.

«Не может быть согласия на то, чтобы цинично использовать этих людей в качестве живого щита, как инструмент политического давления на Польшу. Эти мигранты были отправлены Александром Лукашенко, который таким образом пытается спровоцировать кризис», – сообщил Пшидач в эфире телеканала польского телеканала TVN24 (ТВН24).

По его словам, польскую границу можно пересечь только в установленных местах, имея на руках соответствующие документы. «Попытка попасть в Польшу через зеленую границу – плохой путь», – отметил Пшидач.

«По этому поводу состоялся разговор заместителя министра внутренних дел с его коллегой из Минска, в котором мы четко изложили свое видение ситуации. Мы считаем это провокацией со стороны белорусских служб и ожидаем изменения в этой политики», – сказал Пшидач.

Большая группа мигрантов кочует на польско-белорусской границе под охраной силовых структур двух стран уже 11 дней. Беженцы из Афганистана пытались нелегально пересечь польскую границу. Сейчас они находятся недалеко от польского населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве на востоке республики. Польские власти указывают, что мигранты находятся на территории Белоруссии.

Накануне официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский обвинил власти Польши в попытке насильно выдворить на белорусскую территорию большую группу беженцев, среди которых в основном граждане Афганистана.

По данным МВД Польши, с начала августа на границе с Белоруссией произошло 2100 попыток нелегального проникновения в Польшу. Пограничники предотвратили 1342 попытки пересечения границы, в итоге 758 иностранцев задержаны и помещены в закрытые центры.