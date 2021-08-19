Мнение: Секрет Леонидова и русский Майдан

Все-таки удивительно, до какой степени по-разному мы воспринимаем действительность! Читал тут давеча – случайно попалось на глаза – интервью с Максом Леонидовым, лидером любимой группы моего детства “Секрет”. И вот среди прочего в ответ на вполне невинный вопрос Макс вдруг произносит фразу, на которую я буквально вытаращил глаза – настолько дикой она мне показалась.

Корреспондентка спрашивает его, почему он уехал из России (хотя сам вопрос неправильный – уехал-то он в 1990 году не из России, а еще из Советского Союза). На что Леонидов внезапно отвечает: “Решил: если начинать всё сначала, то почему бы не на новом месте? Причиной было ещё и то, что в конце 1980-х — начале 1990-х над страной висели чудовищные тоска и безысходность”.

Я прямо охренел. Что он такое несет?? Это 1990 год – тоска и безысходность?!! Никогда не мог представить, что кто-то – тем более человек из творческой сферы, находившийся к тому ж в самом соку, на пике популярности – мог бы воспринимать то время таким образом.

По мне – так наоборот: конец 80х и начало 90х – самое лихое, светлое и полное, главное, радужных надежд время из всего, что я помню за всю свою жизнь в СССР/России (а набралось уже немало!) Причем это было именно не то что “мое личное” чувство – это было именно СОЦИАЛЬНОЕ, общее чувство. Не связанное, кстати, никак с материальным процветанием – наоборот: совковая жисть, и так-то предельно скудная, как раз в это время скудела окончательно. Начало 90-х – уже товары начали исчезать из магазинов “от слова совсем”. Было понятно, что скоро вся эта уродливая конструкция вот-вот рухнет – но это не вызывало никакой “тоски”; наоборот! Это было что-то вроде пушкинского “темницы рухнут – и свобода вас примет радостно у входа”.

Собственно, почему люди стали массово в августе, РОВНО, между прочим, 30 лет назад – стекаться к Белому Дому? Почему я сам там оказался одним из первых, и был среди тех, кто начал строить первую баррикаду в Москве с, наверно, 1905 года? Именно поэтому: с утра 19 августа возникло очень неприятное чувство, что полуразложившийся труп, который мы уж совсем было собрались торжественно отпеть и опустить в могилу – вдруг зашевелился и, клацая зубами, попытался встать и пожить еще лет 50-100!

Конечно, этого нельзя было допустить. Но чувство, которое нами двигало – это было ведь никакое не отчаяние, уж тем более – не тоска и не безысходность. Это был оптимизм, твердое “будет завтра лучше чем вчера”. Без оптимизма люди против танков не выходят.

А дурак Леонидов, получается, вместо всего этого свалил в израиловку – примерно как перебрался в пыльный чулан с Дворцовой площади. Удивительно! Немудрено, что он там, во-первых, оказался никому не нужен, а во-вторых – быстро затосковал. И столько всего пропустил…!

Та же оборона Белого Дома 19-21 августа – это ведь было захватывающее и, опять-таки, очень СВЕТЛОЕ событие. Не каждое поколение в России может похвастать тем, что вышло против танков и победило их. Чаще-то бывало наоборот – кишки наматывали на гусеницы. Тем удивительнее и радостнее то, что произошло 30 лет назад.

Если уж говорить про “тоску и безысходность” – так это скорее то, что в России СЕЙЧАС. Точнее – последние лет 15. Но – август 1991 тут точно ни при чем.