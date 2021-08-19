В Афганистане “Талибан” захватил сотни единиц боевой техники, предоставленной США афганской армии – Reuters

Оружие и военную технику талибы получили вследствие отступления правительственных войск Афганистана.

Американские чиновники опасаются, что захваченное оружие “Талибан” может применить против мирных жителей, его могут захватить террористы (например, “Исламского государства”) и даже потенциально может быть передано таким противникам Соединенных Штатов, как Россия и Китай.

Один из собеседников рассказал Reuters, что талибы, по данным разведки, взяли под контроль более 2 тыс. бронетранспортеров (включительно с американскими Humvee) и до 40 единиц авиационной техники, в том числе многоцелевые вертолеты UH-60 Black Hawks и боевые дроны ScanEagle.

Не попали к талибам, в частности, самолеты афганской армии, которые находились в США на обслуживании (там они и останутся), а также 40–50 единиц авиатехники, пилоты которой пересекли границу с Узбекистаном в поисках убежища.

Источник агентства не исключил, что армия США может нанести авиаудары по наиболее крупной боевой технике, доставшейся талибам (например, вертолетам), однако это может повлиять на эвакуацию людей из Афганистана американскими военными.

Контекст:

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос, и аэропорт отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли говорила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

По данным СМИ, реальное количество афганских военных, которые противостояли “Талибану”, было в шесть раз меньше, чем официальное, – 50 тыс. человек вместо 300 тыс.

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